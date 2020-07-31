為了想出名，全世界的網紅無所不用其極，一名來自越南正妹武黃玉（Pong Kyubi），平常就喜愛分享自己好身材的照片，毫不吝嗇讓大家欣賞一對豪乳，拍照尺度相當大，最近她在社群平台上傳與愛狗互動的照片，全裸僅穿透明雨衣，絲毫不在意曝光，一票粉絲全嗨翻。

Instagram上擁有21萬粉絲的武黃玉，最近PO出幾張與愛狗的照片，只見她全裸穿上透明藍點點雨衣，似乎刻意將身體用濕，讓雨衣更加貼身，一對豪乳更加明顯，雨衣上的藍點點巧秒遮住重要部位，但其中幾張還是不小心曝光，火辣身材看光光，粉絲直呼好羨慕那隻狗，「原來雨衣要這樣穿」、「身材好到不行」、「雨衣要缺貨了」。

武黃玉在越南是極具爭議性的網紅，同時也是Show girl的她，去年在胡志明市舉行的「2019年越南車展」當車模，拍照期間武黃玉不斷將胸口衣服拉低，刻意露點炒作話題，當時曾遭網友批評，車展真正的意義是要「欣賞車輛」，武黃玉的行為模糊車展焦點，但她本人毫不在意，針對抨擊聲浪僅說「才露這麼一點就紅了」。

武黃玉去年車展上爆紅(影片源自Youtube)

(中時新聞網)