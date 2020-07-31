勞動部長許銘春（右）傳遞會旗給台南市長黃偉哲（左）。（劉秀芬攝）

勞動部長許銘春（中左）、台南市長黃偉哲（中右）與選手合影。（劉秀芬攝）

第50屆全國技能競賽9月17日至21日將在台北南港展覽館2館盛大登場，勞動部長許銘春31日來到台南，為選手加油打氣，並親手將會旗傳遞給台南市長黃偉哲及雲林、嘉義縣市政府代表。

今年適逢我國加入國際技能組織50周年，勞動部首度舉辦全台會旗傳遞，31日第3站來到台南；許銘春表示，本屆全國賽青年組有52職類，青少年組13職類，全台近1000名選手競技，爭取代表台灣出國比賽機會。

本次將參賽的機電整合職類選手吳冠霖，今年23歲，畢業於台灣科技大學電機系，就讀嘉義高工時曾入選2屆工業控制的備取國手，卻無緣出國參賽。由於他已超過工業控制組限制年齡，為了要圓國手夢，轉戰年齡上限為24歲的機電整合職類，與另一名選手羅國齊組隊再戰，在4月的分區賽就一舉拿下金牌。

吳冠霖現在每天從早到晚日練12至14小時，將再挑戰全國賽與國手選拔賽，他說「這是自己人生最後一次圓國手夢的機會，無論如何都會堅持下去」，盼明年能實現夢想，代表台灣到中國大陸上海參加國際賽。31日他與羅國齊現場也向許銘春、黃偉哲解說參賽機器的設計原理。

許銘春說，會旗代表技能的精神，希望技能價值透過會旗傳遞，一站一站傳遞下去，讓國人分享各地優勝選手的榮耀，也鼓勵更多青年勇於接受挑戰，投入技能學習，練就好本領。

(中時 )