前總統李登輝昨晚離世，享耆壽98歲。據了解，李登輝離世前，因出現敗血性休克，醫療團隊緊急使用強心劑，這也是臨床上最後一道治療。然而，李登輝用藥後，血壓仍持續下降，即便繼續使用強心劑，也只能多撐2、3小時，在家屬同意下，醫院停止給藥，約1小時後李登輝與世長辭，結束傳奇一生。

台北榮民總醫院顧問陳雲亮表示，李登輝最初的問題是肺炎，在肺炎無法控制之下，產生了敗血性休克。因體內的細菌不能控制，產生的毒素導致血壓降低，血管沒有張力，若需維持血壓，就得使用強心劑治療。

陳雲亮表示，李登輝使用強心劑治療不只3天，而是持續了一段時間，這也是臨床上最後一道治療。然而，醫療團隊給藥後，李登輝的血壓控制仍然不住，繼續用藥也只能再拖2、3小時，屬於無效的醫療行為。在醫療團隊與家屬溝通後，最終決定提早停藥。

在李登輝離世前一天，全體家屬就已聚集病房，由牧師主持家庭禱告，進行道謝、道愛、道歉、道別4道人生，提早做好說再見的準備。30日傍晚6點半，醫療團隊停止給予強心劑，李登輝也約在1小時後與世長辭，結束傳奇一生。

伴隨李登輝走到最後一刻的陳雲亮，與李登輝已結緣18年，據側面了解，兩人相當有默契，而陳雲亮也是李登輝所信任的對象，但被問及兩人情誼時，陳雲亮僅表示「太複雜了，18年的交情，無法在幾分鐘就講完」。至於李登輝離世前的最後一句話是什麼，陳雲亮也表示不方便透露。

(中時 )