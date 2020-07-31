美國新冠肺炎疫情惡化，連多位政壇高層政要也難以倖免。據路透社報導，曾為共和黨2012年總統參選人凱恩已因新冠肺炎病逝。生前公開支持現任總統川普的他不僅親自參加川普的造勢活動，連在戴口罩一事上也與川普同一立場，即使疫情嚴峻之際，在造勢大會上也拒絕戴口罩，但在7月時病情惡化，最終仍不敵病魔，享壽74歲。

據路透社報導指出，在參加完川普於奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）造勢大會9天後的6月29日，凱恩（Herman Cain）得知自己新冠肺炎確診。當時他在大會上與其他人一同拒絕戴上口罩，不過在得病後，7月大部分時間都在醫院度過。

對於凱恩逝世，川普特別在推特上表達弔念，稱他的職業生涯有難以置信的成就，且任何與他接觸過的人都很敬仰他，尤其是我，「他很特別，是一位真正的愛國者，也是我非常要好的朋友」。

許多川普的支持者拒絕聽從專家建議，並拒絕戴上可防範病毒傳播的口罩，作為支持川普的具體行動。就在本月2日宣布確診前，凱恩曾在推特上發文，支持不戴口罩參加4日在南達科他州拉什摩爾山的國慶活動，並聲稱「參加大會不需要戴口罩，川普總統當天將出席。人們已經受夠了！」

報導指出，自稱是「黑人保守主義」的凱恩，曾參與2012年美國總統選舉共和黨內初選，但因遭性醜聞指控而停止選舉。他曾在2016年就支持川普，而今年原本準備要在電視上主持新節目，並再次參加川普競選陣營。

(中時新聞網)