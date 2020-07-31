英特爾日前坦承7奈米製程研發受阻，不排除將晶圓代工業務外包的可能，使得台積電有機會受惠於轉單效應。台積電擁有全球最好良率的先進製程，為此這幾年來也不斷投入大量資本，就有機構調查，若要發展到最先進的3奈米製程，預計將耗資6.5 億美元(約195億元新台幣)。

據調研機構IBS數據顯示，過去在研發製程技術的時候，從設計到流片，28奈米製程就耗資5130 萬美元，16奈米製程為1億美元，10奈米製程1.74億美元，至於在2年前開始導入的7奈米製程所需資本則是高達3億美元。目前有能力研發先進製程的半導體廠商僅剩下全球晶圓代工龍頭台積電、美國處理器大廠英特爾、南韓科技大廠三星電子。值得注意的是，台積電為純晶圓代工廠，英特爾、三星則是採用「垂直整合製造」（Integrated device manufacturer, IDM）模式的半導體廠商。

若將製程延伸至5奈米製程，僅設計到流片的所需資本為4.36 億美元，3奈米更是翻倍，來到6.5 億美元。若依照各廠商電晶體密度與數字製程命名關係來看，台積電5奈米等同對比英特爾7奈米製程，所花費的資本非常龐大，這對於公司營運來說是非常龐大的壓力，無論是技術、人才與資源管理等問題，以上所提資本甚至還不包括採購光刻設備等生產費用，這也使得英特爾在發展新節點上非常謹慎。

台積電7月16日法說會上提到，為了滿足5G、AI及高效能運算（HPC）等強勁需求，預期第3季營收將持續成長約1成，全年營收上看成長 2 成，並提高2020 年資本支出，從150億到160億美元提高至160到170億美元(約為4720~5015億元新台幣)。

根據台積電官方資料說明顯示，從7奈米製程升至5奈米製程，電晶體密度增加80%，功耗下降30%，提高產品整體效能。台積電5奈米製程採用鰭式場效電晶體（FinFET)技術，5奈米製程也是台積電第二代採用極紫外光(EUV)技術的製程，於2019年5月進入試產階段，2020年開始量產，並在推出1年後，推出效能與功耗提升的5奈米FinFet強化版製程。

三星也朝著2019年所定下的「半導體願景2030」計畫前進，預計在這10年內投入133 兆韓圜(約1077億美元，換算成新台幣為3.17兆元)，英特爾也將資本支出拉高到150億美元，但這也可能使得終端產品價格受到晶片成本上漲推升，加上在全球經濟仍未走出衰退陰霾的情況下，投入的資本何時能回收並開始獲利，也值得市場觀察。

(中時新聞網)