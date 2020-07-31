「南屯區正心立體停車場」預計2022年2月完工，將可提供257格汽車位。（盧金足攝）

台中市府斥資1億9500萬元，興建「南屯區正心立體停車場」，採通透設計，引入風與陽光，打造會呼吸的建築，31日舉行動土典禮，預計2022年2月完工，將可提供257格汽車位；副市長陳子敬表示，該地點鄰近捷運綠線南屯站及豐樂公園站，可望成為公共運輸轉乘停車節點，活絡地方交通、帶動商圈發展。

交通部長林佳龍、交通公路總局長許鉦漳等人也到場見證。林佳龍說，中央前瞻基礎建設的特別預算編列200億元，全國有120處停車場爭取經費，其中南屯區正心立體停車場為第一期申請補助，率先通過經費補助約6715萬元，其位置剛好在捷運路線站點附近，方便民眾轉乘、接駁。

台中市共有15座立體停車場，全部完工後將有約4000格汽車、1200格機車停車位，滿足民眾停車需求，盼地方建設順利完工，讓台中成為最宜居城市。

陳子敬說，正心立體停車場1樓將設置許多服務空間，包括管理室、無障礙廁所、集乳室、無障礙車位、親子車位等，2至4樓及地下1樓則提供257席汽車停車位，空間採通透設計，成為「會呼吸的立體停車場」。

此外，更結合左右兩邊的宗教建築、都市景觀及紋理，融入地方特色，地理位置又鄰近文心路，位在捷運綠線兩站之間，待捷運開通後，相信交通運輸會非常方便。

交通局長葉昭甫表示，該基地位於南屯區永春國小活動中心對面，面積約0.33公頃，為求土地效用最大化，市府投入1億9,500萬元，並成功爭取中央補助三分之一，將原本平面的停車場立體化，建築強調「和諧」、「自然」、「環保」三大設計理念，並妥善規劃周遭社區的通行動線，不僅增加停車格數量，也增加小廣場與許多街道家具，供里民休憩使用。

今日活動包括交通部公路總局第二區養護工程處長劉世桐、交通局長葉昭甫等人出席，立法委員張廖萬堅、市議員何文海、張耀中、劉士州、朱暖英、南屯區代理區長林秋萬、南屯區向心里長蕭惠丰，很多里民也到場關心。

(中時 )