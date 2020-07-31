前總統李登輝7月30日病逝，官媒新華社今天傍晚4時發表評論文章〈蓋棺論定李登輝〉，認為李登輝是「日本皇民岩里政男」，導致部分台灣民眾特別是青年人國家、民族、文化認同錯亂；他也是「去中國化」始作俑者；當選第一屆民選總統主政後，黨同伐異的性格加上「黑金政治」，形塑了具有台灣特色的政治文化。

評論全文如下：

7月30日，台灣地區前領導人李登輝病亡。島內媒體迅即做了報導，包括台灣當局領導人在內的民進黨頭面人物紛紛發聲，稱李登輝「是時代的開創者」「帶領台灣走向民主」「讓台灣成為台灣人的台灣」。而新黨榮譽主席郁慕明則說，李登輝本來有機會促進兩岸和平、推動國家統一，但他卻追求做一個小島的「強人」，最終成了中華民族的罪人。

漢語裡有個成語叫「蓋棺論定」，意思是說一個人一生的功過是非到他死後才能作出定論。李登輝到底是台灣「民主先生」「台灣之光」，還是「台獨教父」「歷史罪人」，世人已有定論，他在世時的言行也提供了確鑿注腳，現在只需給他「蓋棺」，再釘上最後一顆釘子。

「日本皇民岩里政男」

「岩里政男」是李登輝曾經用過的日本名。李登輝出生於日本對台殖民統治時期，他父親為宣示效忠殖民政府，給他取了這個日本名字。李登輝始終認為自己「22歲以前是日本人」，對「皇民身份」深感榮耀，完全沒有遭受殖民統治的屈辱感。在他的回憶中，讀書的時候，「雖然一班40人中台灣人僅有三四位，但不覺得受歧視」；二戰爆發後他加入日軍，「一心懷抱為國家挺身作戰、光榮赴死的理想」；其兄戰亡，被供奉在靖國神社，「光是這點，我就很感激了」。

對日本在台實行的50年殖民統治，李登輝贊賞有加。「是日本讓台灣完成近代化」，日本「讓貧瘠的土地變成穀倉」，所以「台灣人很感謝日本統治」。他認為，台灣人二戰期間加入日軍，「是以貨真價實的『日本人』身份為祖國奮戰」，所以「台灣抗日不是事實」。

李登輝的「皇民本色」愈老彌堅，身為卸任的台灣當局領導人，卻竭力維護日本利益。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，在行政管轄上屬於台灣宜蘭縣頭城鎮，附近海域是台灣漁民的傳統漁場。但李登輝卻說釣魚島「不歸屬台灣」，多次公開鼓吹釣魚島「是日本領土」。

李登輝對「日本皇民」身份的尊崇、對殖民統治的美化，不僅事關其個人品行。他倚仗特殊身份，在台灣賣力推行「皇民思想」，出賣台灣人民利益，導致部分台灣民眾特別是青年人國家、民族、文化認同錯亂。說他「出賣台灣、羞辱人民、作踐自己」，實不為過。

「去中國化」始作俑者

李登輝時常揚言「向不可能的事務挑戰」，踐行這一信條的最瘋狂舉動，莫過於竭力推動「去中國化」，割斷兩岸的歷史文化聯繫。他曾以聖經故事中的摩西自況，誓言「帶領台灣人去建立一個新的國家」。

李登輝很懂得「審時度勢」。上世紀80年代末90年代初，他上台伊始立足未穩，常把「一個中國」「兩岸統一」掛在嘴邊。及至大權在握則翻臉不認賬，謊稱「始終沒講過一個中國」，把台灣是中國的一部分說成是一個「奇怪的夢」。

李登輝很擅長言語包裝。從「一國兩府」「兩個對等政治實體」「兩岸分裂分治」「中華民國在台灣」，到「特殊國與國關係」；從「新台灣人」「台灣認同」，到「台灣‘脫古’思考」……各種概念、旗號花樣翻新，目的都是把台灣與大陸分割開，挑戰的都是兩岸同屬一個中國的事實。

李登輝很善於偷梁換柱。他片面強調台灣歷史和現實的特殊性，以此否定台灣是中國的一部分。在他把持台灣政壇的12年裡，社會上開始形成並逐步強化以加深兩岸分離為基礎的民族觀、歷史觀、文化觀，島內「去中國化」之逆流肇始於李登輝。說他是中華民族的歷史罪人，實不為過。

黨同伐異＋「黑金政治」

李登輝主政台灣12年，從上台之初沒有親信班底勢單力孤，到權傾八方呼風喚雨，主要靠兩手，一是黨同伐異，二是「黑金政治」。

李登輝善於製造並利用派系矛盾和族群衝突牟取私利。他打著所謂「本土化」旗號，不擇手段清除黨內異己，鞏固個人威權。在一波又一波權力鬥爭中，島內大陸籍元老逐漸失勢，國民黨內「非當權派」陸續出走，「台獨」勢力化暗為明登堂入室，李登輝最終建立起屬於自己的權力架構和既得利益體系。

在台灣，人們常用「黑金」這個詞來描述始於「李登輝時代」的政治特色。在李登輝及其親信操盤下，黑道勢力公然介入政治，成為權力掮客。隨之而來的是「金權」泛濫賄選成風，直至明碼實價公開買票。李登輝聯手黑道勢力和地方財團，建立起一套組織嚴密的「樁腳」體系，形成維持其威權統治的「共犯結構」。

李登輝的所作所為，嚴重毒化台灣政經環境，後患無窮。在他當政後期及下台之後，曾經在「亞洲四小龍」中表現優異的台灣，經濟水平一路下滑，投資環境不斷惡化，其以「戒急用忍」為核心的大陸政策，更是斷了本地企業依託大陸全球佈局的大好前程，導致企業紛紛出走，台灣競爭力不斷流失。說李登輝愧對2300萬台灣同胞，實不為過。

李登輝至死未能實現「建立台灣人的國家」之迷夢，但其所作所為對台灣民眾尤其是青年人民族觀、歷史觀、文化觀造成極大戕害，貽害當代、禍及子孫，其惡劣影響可能需幾代人努力才能消除。

國台辦發言人31日表示，「台獨」是一條走不通的絕路，國家統一、民族復興的歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的。兩岸關係發展的現實已經給出明確答案：逆潮流而動者，必遭時代唾棄！對台灣政壇的後來者而言，特別是對那些仍想繼承李登輝分裂衣鉢的台灣政客而言，李登輝實乃前車之鑒。

(中時 )