奇力新（2456）總經理郭耀井表示，汽車客戶自6月開始重啟拉貨，第三季筆電動能延續，加上韓系手機客戶拉貨同步增溫，奇力新一體成型電感（Molding）產能將滿載至9月，第三季營運可望維持成長動能，耕耘已久的天線、LTCC也將於第四季進一步發酵。

奇力新為全球第三大電感製造商，旗下美磊為電動車大廠特斯拉（Tesla）、網通大廠思科（Cisco）主力供應商，目前車用相關比重占奇力新約10～15％，上半年受到疫情衝擊，有1～2個月不少汽車客戶暫停拉貨，然而隨著各國解封、重啟經濟，郭耀井指出，汽車客戶自6月重啟拉貨，第三季度將開始爬升。

郭耀井表示，目前訂單可看到10月，原本憂心旺季已提前在第二季發酵，但是從在手訂單來看，第三季筆電動能可以延續，加上韓系手機客戶拉貨增溫，汽車客戶也自6月邁入復甦，第三季訂單能見度趨向踏實，奇力新Molding Choke產能可望一路滿載至9月，第三季營運將維持年增成長動能，第二季毛利率也可望優於第一季。

至於晶片電阻市況，郭耀井表示，旗下旺詮第二季針對大中華區代理商調漲價格，目前價格處於穩定狀態，並未降價，疫情導致的市況不明，使旺詮的稼動率維持在50～60％，原廠端、客戶端、經銷商等整條供應鏈的庫存均低於一個月，只要任一個終端需求點火，下游客戶很有可能開始調度料源。

奇力新已在Power領域站穩位置，近年也積極切入射頻端的產品線，旗下LTCC產能已經擴增至1億顆，雖然目前營收貢獻僅千萬元，然而奇力新規劃LTCC自第四季開始導入手機，此為放量關鍵，奇力新規劃再擴產一倍達2億顆，郭耀井強調，LTCC製程與積層電感類似，兩者可共用產線，對奇力新來說成本會比對手更有競爭力；至於天線方面，也預計在第四季開始反映天線營收。

奇力新目前手握9億顆Molding choke產能，佔集團營收達三分之一，是小米、韓系品牌主要供應鏈，奇力新預估，產能至少滿載到9月，奇力新先前合併線圈廠信源科技，在Molding choke可望進一步反映營收及獲利。

奇力新第二季營收季增24％、年增12％，單季營收達44.98億元，法人預估奇力新第二季每股盈餘上看2.2～2.5元，累計今年的上半年獲利有可能與MLCC廠平起平坐。

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