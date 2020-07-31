沒想到大陸CBA首場季後賽，就上演「下剋上」爆冷戲碼！先前入圍年度第一隊候選名單的台灣好手劉錚，31日因傷無緣出席季後賽首輪，也讓第5種子浙江廣廈爆冷以119比132輸給第12種子福建潯興，福建下一輪將遭遇林書豪領軍的北京首鋼。

自從16日出戰廣東宏遠後，劉錚接連缺席最後4場例行賽，代表他的傷勢比想像中嚴重，就算來到季後賽12搶8首輪，他還是沒有辦法上場，也讓廣廈進攻重擔幾乎落在入選年度第一隊的孫銘徽與胡金秋，以及趙岩昊3名主力身上。

反觀福建除了泰勞森、王哲林與陳林堅3大主將火力全開，更搭配黃毅超的三分外線，幫助福建打完上半場，取得68比61領先，甚至來到末節，福建一舉擴大領先差距到15分以上，眼見場上大勢已去，坐在籃框旁邊的劉錚也只能搖頭。

福建爆冷頭號功臣是泰勞森，他拿37分、17助攻、7籃板及4抄截的誇張數據，陳林堅也拿31分，王哲林27分、13籃板，黃毅超15分，台籍前鋒胡瓏貿上場14分鐘，拿2分、3抄截，卻在最後29秒犯滿畢業；廣廈以孫銘徽45分最高。

(中時 )