南投地檢署日前接獲南投縣議員吳瑞芳涉嫌詐領助理費一案，30日南投調查站持票搜索吳住家及服務處等，並傳喚被告與相關證人共10人到案，經檢察官問訊後，31日將吳以涉嫌《違反貪汙治罪條例》，向地院聲請羈押禁見獲准，其餘人頭助理以新台幣5萬元交保候傳。

日前南投地檢署接獲吳涉嫌詐領助理費用，南投地檢署檢察官張曉雯指派張永政檢查官偵辦，經縝密蒐證後，於30日協同檢察官李英霆、張鈞翔、黃慧倫等人，指揮南投調查站持地院搜索票至吳住家、服務處、縣議會研究室執行搜索，並傳喚被告與相關證人共10人到案。

經檢察官問訊後，31日以吳姓被告涉嫌《委反貪汙治罪條例》之利用職務上機會詐取財物罪嫌，向地院聲請羈押禁見獲准，其餘人頭助理則以新台幣5萬元交保候傳。

南投地檢署呼籲，地方各級民議代表均是依法令服務於地方自治團體，具有發定職務權限公務員，有關議員公費助理補助費用或春節慰勞金，均由議會編列經費支應，並非議員薪資。

南投地檢署指出，民意代表應不忘選民之託，協助問政，有效監督地方自治及造福鄉梓，如有貪圖個人利益而犯法者，本屬一律依法偵辦絕不寬貸。

(中時 )