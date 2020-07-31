台中市教育局長楊振昇（左）頒贈感謝狀致謝聯邦銀行。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

聯邦銀行捐贈東山高中男子籃球隊50萬元訓練經費。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

聯邦銀行致力協助培育運動人才，台中市立東山高中籃球隊近年獲得贊助，減輕學校運動團隊籌措經費不易的窘境。台中市教育局31日舉辦捐贈典禮表達致謝，局長楊振昇表示，聯邦銀行長期資助運動團隊訓練，充實選手訓練資源，企業愛心難能可貴。

今日由聯邦銀行副總經理許維文代表捐贈贊助經費，他提到，為表示對中市基層運動選手的持續支持，今年度將繼續贊助東山高中籃球隊50萬元供團隊訓練使用，希望透過經費挹注，給予選手實質幫助及提升訓練環境。

楊振昇說明，東山高中籃球隊近年受贊助，使球隊在經費無虞的情況下能夠專心訓練、爭取佳績，更分別於106及108學年度，獲得教育部主辦高級中等學校籃球聯賽(HBL)甲級男子組殿軍，創下台中市高中參加HBL的最佳記錄。

教育局表示，市府重視基層優秀運動選手培育及健全台中市三級運動體系，並提供穩定資源與升學銜續管道，期望未來能與更多民間企業合作，共同打造優良運動風氣，並培育優秀運動員為台中爭光。

(中時 )