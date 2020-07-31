台股本周各類股漲跌互見，以半導體類指數上漲8.62％最強勢，造紙類指數下跌5.26％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在12,400-12,900點區間震盪，下周看好八大題材類股，包含：IC設計股、記憶體股、半導體設備材料股、面板股、Mini LED股、板卡股、汽車零件股、運動概念股等。

康和投顧分析指出，彙整近期四項國際利多因素，

包含： 1.美國Fed 7月份FOMC利率決策例會，會後公佈維持既有寬鬆基調之貨幣政策，零利率政策至少會維持至2022年，且資產購買規模或政策維持當前購買速度及金額不變，有利於台股資金行情持續發酵。

2.FAAG美科技業四大巨頭陸續公佈財報優於市場預期，主因雲端相關需求持續強勁，且廣告需求雖呈現下降，但下降幅度低於市場與公司預期，而廣告需求於2Q落底後，可望逐季恢復成長動能，有利於整體科技股後續表現。

3.美中前一周雖有互關總領事館事件，但美中貿易衝突持續淡化，中國除加大購買美國商品之外，也將針對知識產權問題做出最大改善，短期美中貿易協議破局機會偏低。

4.EIA公佈上周原油庫存大幅減少1,060萬桶，減幅優於市場預期，由該數據判斷市場對於經濟復甦信心提升，經濟復甦動能可望延續。

(工商 )