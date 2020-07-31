阿里巴巴旗下阿里雲31日宣布位於南通、杭州和烏蘭察布的三座超級數據中心正式落成，陸續開服，將新增超百萬台服務器，輻射京津冀、長三角、粵港澳三大經濟帶，加速新基建建設。

截至目前，阿里雲在全球22個地域部署了上百個雲數據中心，其中規劃建設了5座超級數據中心，分別位於張北、河源、杭州、南通和烏蘭察布，已成為全國最大的數據中心集群。

阿里巴巴IDC研發事業部總經理高山淵表示，相比傳統數據中心，超級數據中心是面向未來整體設計打造的，應用達摩院、平頭哥等最新研究成果，在規模、算力、節能、智能化方面都是一次全面升級。未來阿里雲還將在全國建立10座以上的超級數據中心，支持新基建發展。

高山淵稱，阿里雲五大超級數據中心均部署了自研架構的神龍雲服務器，突破了困擾雲計算行業的虛擬化損耗，性能達到全球最高水平。同時，阿里巴巴自研的AI晶片含光800也在上述超級數據中心大規模部署。

今年4月，阿里雲宣布將在3年內投入2,000億，用於雲操作系統、服務器、晶片、網路等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。

(工商 )