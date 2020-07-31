國民黨團31日表示，全球已有五家疫苗廠進入新冠肺炎疫苗第3期人體試驗，台灣恐有錢也買不到疫苗，呼籲蔡政府8月份第2次臨時會所提出的紓困3.0，從預算、法規、政策3方面提出更嚴謹、充裕疫苗研發政策，與疫苗開發廠商「並肩作戰」、加大力道，儘早開發出疫苗，讓國人能夠施打。

國民黨團書記長蔣萬安表示，根據聯合國世界旅遊組織所公布今年1-5月的調查統計數字，全球光觀人數較同期下降56％、減少3億人次、營收損失高達3,200億美金，各國持續實施邊境管制，全球整體經濟發展遲緩，除了防疫工作持續嚴肅進行中，歐美等先進國家同步投入疫苗的開發，這是防疫戰爭的另一個重點。

蔣萬安指出，國內疫苗研發進度相對落後，在防疫預算部分，今年2月總質詢時，他早就向行政院長蘇貞昌建議，至少編列1億元獎勵成功研發出疫苗的業者，而國民黨團版的「特別條例」第七條，也明定疫苗研發獎勵，但是很可惜，最後遭到民進黨團否決。

蔣萬安表示，今年3月份在立院通過的特別預算中，蔡政府僅編列5243萬元用於疫苗研發，相較世界各國投入疫苗的預算規模，美國投入360億美元、歐盟投入26億美元、英國投入7.6億元，蔡政府投入的預算實在杯水車薪。接下來臨時會將處理紓困3.0預算，衛福部將疫苗研發經費追加135億元，並且新增疫苗研發獎勵機制，但此時台灣疫苗研發已錯失先機，落後於世界各國。

蔣萬安說，他曾建議蔡政府，就法規面的部份，必須鬆綁疫苗相關法令，衛福部卻一直拖延到7月7日才將第二階段臨床試驗人數下修到1000人左右，嚴重影響國內疫苗研發與上市期程。

蔣萬安表示，在政策面上，衛福部在紓困3.0預算中，追加預算編列115.5億元，計畫採購1500萬劑國外疫苗，若以每人一劑計算，約可涵括60％人口。但是，台灣沒有與其他國家進行疫苗合作開發，當初制定「支持國產疫苗研發」、「爭取海外疫苗採購」並行的台灣，但使即使國外疫苗開發完成，會優先供應內需、實際參與研發投資國家和第三世界貧窮國家，屆時，台灣恐怕有錢也買不到疫苗，造成國內民眾無疫苗可打的窘境。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民表示，關於台灣本土疫苗何時能施打的問題，是不分黨派，全民所關心的議題，不只美國英國的牛津疫苗，甚至對岸中國大陸也有進度，反而台灣還陷入第二期人體臨床試驗是否要有3,000個案的問題中。

陳宜民強調，疫苗其實是一個國安的問題，有錢也不見得買的到，政府必須提出整合計畫，中央疫情指揮中心必須與國內疫苗開發廠商合作，至少每個月向國人報告進度，而不是告訴國人今天又有多少案例，還是「+0」。陳宜民強調，「危機就是轉機」，如何組成「疫苗國家隊」，解決目前的瓶頸，突破「非靈長類動物實驗」的部分，積極協助國內疫苗廠商與國際合作機會，給予最大獎勵，未來一旦疫苗開發完成，台灣就可以在第一時間內讓國人開始施打。

(工商 )