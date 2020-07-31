安心亞近日推出新專輯《愛得起》，今（31日）出席活動自曝把媽媽刺上身，胸部左側的刺青傳達對母親的愛，成長於單親家庭的她一直和母親相依為命，感謝母親幾乎將自己的人生全奉獻給女兒，安心亞直言：「沒有媽媽我活不下去。」提起這個4、5年前的刺青，她表示當初想刺，主要是希望這個別具意義的刺青象徵媽媽隨時陪在她身邊，「遇到挫折或低潮時，有時侯會很想乾脆就放棄算了，但媽媽一直在背後給我支持，工作很累時只要看到刺青，無形中就會帶給我力量」。

媽媽從她出道至今，都會關注她所有參加過的活動、演出，安心亞的每個作品媽媽都會花時間回顧、支持，「媽媽是我最大的粉絲，這個刺青對我而言是非常大的力量，只要看到，我就會想說『那我要再堅持下去』」，但這個刺青，直到今天媽媽都不知情，只有安心亞身邊的好友才知道，笑說新聞曝光後媽媽就會知道了，她調皮地說：「反正，我從小到大都是先斬後奏，但媽媽不會不喜歡我刺青啦，她太了解我的個性。」

她坦言會想再刺新的刺青，「但必須是有紀念價值或重要的人事物發生，或許以後結婚也會刺一個也說不定，但我刺青前都會想很久，需要時間想清楚」。會不會排斥與身上有刺青的男生交往？安心亞直言，只要對方跟自己一樣愛得起、不會因為害怕受傷就畏縮、勇敢表達自己，就是理想的對象，透露自己過去曾主動告白失敗，但未來如果遇到欣賞的對象，依然會勇敢付出。

安心亞將於8月8日、9日於台中廣三SOGO、高雄夢時代幸福廣場以及台北西門町聯合醫院廣場舉行三場簽唱會，今透露已邀與她合拍新歌〈來追我男友吧〉MV的禾浩辰當嘉賓，禾浩辰日前喊話「不排斥姐弟戀」，更讚美安心亞「很會放電」，因此令人期待簽唱會當天兩人在現場會激盪出什麼火花。

安心亞今出席活動難得露出身上刺青。（盧禕祺攝）

安心亞今出席活動難得露出身上刺青。（盧禕祺攝）

(中時 )