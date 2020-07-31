台灣 LG 電子今 (31) 日宣布輕旗艦 5G 手機 LG VELVET 正式在台上市，一次推出四款繽紛新色，搭配水滴鏡頭排列設計，宛如甜點般的「蛋糕機」，帶給消費者前所未有的全新感受。LG VELVET 在台推出奶霜克林姆、草莓布丁、開心果馬卡龍、黑森林巧克四色，建議售價 NT$19,990 元，7 月 31 日於中華電信獨家開賣。LG Dual Screen 雙螢幕加購價只要 NT$4,990 元，於神腦生活購物網站及神腦全台特約服務中心販售。

LG VELVET 跳脫以往品牌設計風格，以俐落曲線、絲絨般平滑握感，搭配繽紛色系的超美型亮眼機身搶攻消費者目光。還沒有發表就已經掀起網路討論，如今終於登陸台灣。輕旗艦的定位能讓消費者以更平實的價格入手，來體驗5G。

LG VELVET 螢幕及背蓋皆採用 3D Arc 曲面機身設計，搭配光滑鏡面設計，能在不同角度折射出奇幻色澤；背蓋則使用康寧第六代強化玻璃材質搭配金屬亮眼橢圓邊角，更加堅固安全。機身厚度僅 7.9 mm，重量更只有 180 公克。LG VELVET 採用垂直上下排列的水滴鏡頭，呼應優雅外觀的設計，也是外型上的一大特點。

LG VELVET白、粉、綠、黑色都有可愛名稱，以以奶霜克林姆、草莓布丁、開心果馬卡龍、黑森林巧克四色命名。(黃慧雯攝)

LG VELVET機身照(1)。(黃慧雯攝)

LG VELVET機身照(2)。(黃慧雯攝)

LG VELVET機身照(3)。(黃慧雯攝)

LG VELVET機身照(4)。(黃慧雯攝)

LG VELVET機身照(5)。(黃慧雯攝)

LG VELVET機身照(7)。(黃慧雯攝)

LG VELVET 搭載 6.8 吋 20.5:9 FHD+ POLED 螢幕，同時亦可加購首款白色雙螢幕搭配使用，即可開啟多工操作。白色雙螢幕配件重量僅有 129 克，搭載 2.05 吋 Cover Display，不用翻開手機即可掌握好友訊息及最新通知。此外，音效技術搭載 LG 獨創 3D Sound 引擎音訊技術，可辨識正在聆聽的音源，並自動套用最理想的音質設定，呈現細緻音質。

LG VELVET可選購雙螢幕配件，提升生產力(雙螢幕配件目前僅引進白色) 。(黃慧雯攝)

ASMR 音效影片深受喜愛，藉由療癒音效帶來「顱內高潮」反應之特色，在網路上擁有許多擁護者，也成為近年影像創作者喜愛的主題之一。LG VELVET 亦搭載 ASMR 錄音技術，無論煎蛋時滋滋作響、豪邁開啟啤酒的氣泡聲或咀嚼洋芋片的喀滋聲，皆能透過 ASMR 錄音技術輕鬆收錄細小聲音，創造出獨一無二的療癒音效。數位創作者只要開啟 ASMR 錄音功能，就可創作出令人著迷的專屬 ASMR 音效影片。

LG VELVET 不僅外型時尚，三主鏡頭配置也超好拍。搭載 4800 萬畫素標準鏡頭、79°、f/1.8 光圈主鏡頭，搭配800 萬畫素、120°、f/2.2 光圈的廣角鏡頭及 500 萬畫素、81°、f/2.4 光圈的肖像鏡頭。攝影上提升動態範圍及低光源環境的拍攝效果。搭配穩定錄影功能，無論劇烈運動或夜間拍攝，皆能紀錄動態瞬間。同時，內建AI 相機，透過 AI 相機自動偵測拍照模式，提供消費者更專業的拍照體驗。1600萬畫素則是73度、光圈f/1.9，支援100連拍，可製作GIF檔。

LG VELVET支援5G，價格免2萬。(黃慧雯攝)

其餘規格上，LG VELVET搭載高通Snapdragon 765G處理器，搭配6GB RAM，128GB ROM，支援miscroSD記憶卡擴充，最高支援2TB。採用雙卡雙待 5G+4G，內建Android 10作業系統。支援IP68防水防塵等級、藍牙5.1/A2DP、搭配USB Type-C介面(支援USB 3.1)，並具備OTG功能；支援NFC 與Qi無線充電。空機價格NT$19990，7/31起中華電信獨家開賣，綁約價格最低990元起。

(科技)