越南衛生部的數據顯示，當地時間31日6時，該國新增新冠確診病例45例，全部來自中部城市峴港，全國累計確診達509例，其中373例已治癒。一名70歲男性也傳出於31日早上病逝，成為越南境內首起染疫死亡病例。

《越南新聞》（Vietnam News）援引政府的消息報導稱，越南預防和控制新冠病毒傳播指導委員會通報了首例死於新冠病毒病例，為第428號患者。據路透報導，該患者是一名70歲男性，他因患有腎病前往峴港就醫，隨後發現確診，於31日早上病逝。

越南31日通報新增新冠確診病例45例，全部來自熱門旅遊地峴港，是單日新增病例最多的一次。越南衛生部說，這些新增患者均為越南公民，都與峴港的一家醫院有關，該醫院此前已因發生新冠疫情而採取隔離措施。

越南衛生部25日宣布峴港市一名57歲男性越南公民確診感染新冠病毒，這是越南100天以來再次出現本土確診病例，隨後全國包括首都河內、南部胡志明市等多地報告新增本土病例，多與峴港相關。衛生部30日宣布成立一個特別防疫委員會，集中力量應對峴港疫情。

據新華社31日報導，峴港市自28日起實行社會隔離措施，抵離峴港的境內客運航班、水路客運航線以及省際和市內固定列車客運線路等已暫停。河內目前已對近日出現確診患者的居住地及附近地區採取隔離措施，正在密切追蹤有峴港旅行史人員並對其進行新冠病毒檢測。胡志明市要求酒吧等非必要服務場所從31日零時起暫停營業，取消展覽、廟會等聚集性活動，限制公共場所聚集人數。

(中時 )