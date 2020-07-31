桃園長安里登革熱群聚擴大！疾管署今天公布國內再爆5例本土登革熱病例，3人有症狀，2人無症狀，其中4例是桃園市桃園區長安里群聚擴大，桃園群聚事件擴大到共13人確診。

國內今年截至目前為止，累積14例本土登革熱病例，其中13例均住在桃園市，1例住在新北市。另外57例為境外移入病例，低於五年同期。

疾管署副署長莊人祥表示，今天確診的5例本土登革熱病例，為1女4男，年齡介於30多歲至70多歲，其中1人居住新北市中和區嘉慶里，但老家在長安里，平常活動在中和，3人居住桃園市桃園區長安里。

莊人祥表示，由於4人位於長安里之住家與案2住家相距100公尺內，研判於桃園區長安里周邊感染的可能性較高，本起群聚累計13人確診。

至於桃園市桃園區西湖里的1人，莊人祥指出，於7月20日出現發燒、全身痠痛症狀，21日至27日期間數度就醫，經登革熱NS1快篩陽性，由醫院通報檢驗確診，目前難以直接斷定也與長安里群聚有關，仍待進一步調查以釐清感染源。

疾管署統計，指出，境外移入的57例病例，低於近5年同期，且多為1至3月個案，感染國家以印尼、菲律賓等東南亞國家為多。東南亞疫情升溫，鄰近我國之新加坡、馬來西亞、泰國及印尼疫情處高峰或流行期，病例數多高於近年同期，其中新加坡今年累計病例數已接近該國史上最大疫情(2013年，達22,170例)；寮國、柬埔寨及緬甸則已進入流行期，另越南疫情亦呈上升趨勢，其中胡志明市處高峰。疾管署已將前述各國、菲律賓及南亞印度、斯里蘭卡與馬爾地夫共12國旅遊疫情建議列為第一級注意(Watch)。

疾管署再次提醒，近期國內各地仍有降雨機會，請民眾應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。此外，也請醫療院所提高警覺，務必加強詢問就診者之TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，若為疑似個案，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

(中時 )