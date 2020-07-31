台商林姓男子在臉書婚友社團中張貼跨國婚姻媒合廣告訊息，觸犯移民法遭到開罰10萬元。（移民署南區事務大隊高雄市專勤隊提供／袁庭堯高雄傳真）

台商林姓男子在臉書婚友社團內張貼許多年輕的越南女子美照，註記女子年紀、婚姻狀況供社團成員挑選，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊網路巡邏時發現，依《移民法》裁罰10萬元。林男事後相當懊悔，也發文呼籲網友不要再隨意分享美女照。

專勤隊強調，《移民法》明定跨國（境）婚姻 媒合不得刊登廣告，最高可處新臺幣50萬元罰鍰。

據了解，林男在越南從事業務工作10多年，說了一口流利越南語，平時因為工作關係需要開發客戶，認識了許多年輕貌美的越南單身女子，身邊更不乏美女同事及客戶，熱心的他不但幫忙拍攝美照，還把照片分門別類、上傳到臉書婚友社團內，希望讓台灣的單身男子挑選，促成良緣。

專勤隊網路巡邏時發現林男觸法，通知他到案說明，林男萬萬沒想到自己當「跨國紅娘」的行為已涉及非法跨國（境）婚姻媒合的行為，後悔的他還在專勤隊當場發文表示懊悔，也呼籲臉友勿再轉貼美女照以免觸法。

專勤隊也提醒想要取外配的民眾，謹記「二要三多」口訣，「要記得」簽訂書面契約、「要索取」付費收據，「多詢問」比較合法婚媒團體後再做選擇，且婚前要「多了解」雙方背景及風俗文化，婚後也要「多溝通」，如此才會幸福長久及有保障。

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