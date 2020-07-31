民進黨桃園市議員王浩宇。（圖／摘自王浩宇臉書）

立法院今傳出6名立委疑因涉入SOGO經營權行賄案遭檢調約談到案，其中包括時代力量黨主席徐永明。桃園市議員王浩宇指出時代力量在修法時與SOGO內部的糾葛，並批評，有些時候公平正義跟財團利益就只有一線之隔。

針對傳出徐永明遭到搜索約談，時代力量發言人陳志明說，目前還在了解實際狀況中，因今天黨部彈性調整放假，檢調單位並沒有到黨中央搜索，其實狀況並不清楚。

王浩宇在臉書上表示，SOGO案分為兩派，一派是太平洋董事長李恆隆，另一派是遠東集團總裁徐旭東。並指出，時代力量一直狂打徐旭東，然後在公司法修法時幫李恆隆說話。

王浩宇說，徐旭東是合法的申報政治獻金，結果被罵得很難聽，他反問時力，「那現在被爆出行賄的李恆隆呢？更離譜的黃國昌怎麼沒有出來咆哮？」並批評，「有時候，所謂的公平正義跟財團利益就只有一線之隔。」

網友們留言回應，「收割力量臉腫歪歪了」、「狂打礦業法之謎終於解開惹」、「財團好好經營本業，切勿用錢解決疑難雜症」、「嗯……為甚麼一直針對徐旭東，我懂了」。

(中時新聞網)