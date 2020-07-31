文化部長李永得表示藝FUN券目前抵用金額達1.3億，抵用的類型前三名為書店及出版業、電影院和藝文展演產業。（鄧博仁攝）

藝FUN券發放已超過一周時間，文化部長李永得表示，目前抵用金額達1.3億，抵用的類型前三名為書店及出版業、電影院和藝文展演產業，其中以在書店及出版業使用的占比最高，約佔整體四成，電影院消費佔兩成，藝文展演產業佔一成，「參與商家會提供帳戶，不用再請款，錢會直接匯進去，一週就付款。」

李永得31日下午出席「如果兒童劇團20週年互動展」開幕記者會，為創辦人趙自強加油鼓勵，也呼籲民眾用藝FUN券支持表演藝術演出，「我知道劇團都很辛苦，要靠熱情撐下去，但光靠熱情無法長久，還要有好的環境，這樣才會有新的人投入，這是我們大家未來一起努力的目標。」

至於為不使用智慧型手機的18歲以下或65歲以上人士以及身心障礙者推出的紙本版「藝FUN券2.0」將何時推出？李永得表示，未來將與超商合作發放，但由於超商目前業務繁多，紙本「藝FUN券2.0」預計在8月下旬之後才會推出，使用期限也將順延。

李永得表示，目前「藝文紓困1.0」已全數審核完畢，「藝文紓困2.0」申請日期到今天截止，目前已經核准件數已經超過80％。至於會不會有「藝文紓困3.0」，李永得表示，由於紓困2.0經費還有部分經費，主計處盤點後，同意不再編列紓困3.0經費，因此接下來會以紓困2.0剩餘的經費再推出振興方案。

針對目標明年1月1日推出的國際影音平台，李永得表示，自從宣布暫停委託公視以來，這兩天還沒有新的進度，也還在研究討論各種方式的可行性，甚至不排除招標，「但一定要在現有的法律基礎上去找。未來會朝向如何集結人才、專業共同投入的方向進行，具體要怎麼做還在研究。」

(中時 )