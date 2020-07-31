曾替陳其邁2018年參選市長時譜寫競選歌曲「咱尚愛的所在」的知名藝人林宗興，新學期將回到母校中華藝校任教。林宗興將發揮台語流行音樂的專長，強化南部地區的流行音樂教育。

林宗興表示，20年前就讀華藝音樂科流行音樂組，教學風氣開放，當時的他熱愛流行音樂，夢想將來組樂團成為歌手，每天背著一把吉他來上課。為了展演、校外演出，每天還留在學校練習到晚上10點，忙碌充實也很快樂。

畢業後到餐廳駐唱的林宗興，後來還參加電視「超級偶像」選拔得到當季的季軍，開啟了演藝事業，合輯還入圍過金曲獎。

林宗興目前正與藝人澎恰恰合作主持公視節目，也與音樂製作人荒山亮合作，多年來推動台語新浪潮，以新型態的台語流行歌曲吸引新世代的年輕人。林宗興能歌能唱，曾出過3張專輯、2張EP，多角色跨域發展。

林宗興說，華藝專業又自由的學風，讓他快樂學習奠下良好的基礎。華藝決定聘請流行音樂實務經驗豐富的他回來任教，林宗興也一口答應。

音樂科主任葉姿華表示，華藝音樂科流行音樂組是南部唯一開設的音樂教程，採取團體與一對一教學，培養主唱人才。教務主任盧昰余則說，華藝是108課綱藝術類群的前導學校，強調教學與產業鏈結，更重視校友的傳承。

(中時 )