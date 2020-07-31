新北市今年度校長交接典禮今登場，共6名校長退休、10名校長新上任，新北市長侯友宜致詞表示，當校長就跟當警察一樣，教育之路非常辛苦且長路漫漫，「東南西北繞一圈，回來發現孩子怎麼長大了，回首燈火闌珊處是另一半苦苦等待」，相信只要看到孩子健康成長，一切辛苦都值得。

新北市教育局表示，今學年度新任、調任、連任及退休校園長共有132位：包括新任校園長10名（含高中1名，國中1名、國小8名）、調任校園長69名（含高中3名、國中19名、國小47名）、連任校園長47名（含高中5名、國中8名、國小33名、幼兒園1名）以及退休國小校長6名。

侯友宜今在典禮致贈退休校長們「平安最好」茶具組，持壺品茗茶香，祝福退休校長平安樂活的感受快意人生，也請託校長們，退而不休，持續予新北教育建言，傳承多年的辦學經驗，引領新北教育創新邁向巔峰。

新莊頭前國小校長盧素貞，6年來幾乎天天在校門口迎接學生，被學生稱為「校長阿嬤」，今年準備退休的她說，這幾天有學生不捨她要退休，一個人躲在被窩偷哭，昨特地趕來校長室與她合影，她祝福所有新任校長一本初衷，一日教育人、終身愛教育，迎接創新時代。

(中時 )