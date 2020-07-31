IC測試廠欣銓（3264）今（31）日召開線上法說，發言人顧尚偉表示，雖然今年受新冠肺炎疫情及中美貿易戰影響，但今明2年半導體產業仍可望成長，欣銓上半年營運表現暢旺，目前訂單能見度維持穩健，預期下半年營運可望維持穩健，全年資本支出估近30億元。

觀察欣銓上半年各應用占比，射頻晶片（RF IC）自16.5％提升至24.3％，營收成長最強，其他自19％提升至24.5％，主因儲存及PC需求增加。車用／安控自23.7％降至19.4％，微處理器（MCU）自23.4％顯著降至16.8％。通訊自17.4％降至15％、但營收仍有成長。

以上半年各產品占比觀察，欣銓成品測試（Final Test）營收成長強勁，帶動占比自16.6％顯著提升至24.5％，其他占比亦自0.2％提升至0.7％。晶圓測試（Wafer Probing）占比雖自83.2％降至74.8％，但營收仍較去年同期成長。

欣銓發言人顧尚偉表示，上半年毛利率顯著提升，主要受惠營收增加、帶動稼動率達逾85％高檔帶動。由於疫情帶動在家工作等需求，使射頻晶片、網通產品需求成長較大。而5G下半年應用需求雖尚未出現顯著成長，但基地台等前置建置需求已明顯浮現。

對於未來車用市場展望，顧尚偉認為，由於2018年前已顯著成長2年，近2年受貿易戰衝擊及車市景氣轉弱影響而出現些許修正。不過，車用是實現聯網應用的重要發展平台，電動車亦可望帶動成長，仍看好未來發展後市。

欣銓上半年資本支出22.95億元，年增達69.75％，顧尚偉表示，主要為因應5G、網通訂單需求成長而添購設備，全年規模估達近30億元、其中設備占約20億元。而總部鼎興廠二期廠房的工程興建如期順利進行，已於6月3日上樑、6月16日完成建物主體RC結構。

顧尚偉指出，欣銓鼎興廠二期廠房包括辦公大樓及工廠2棟建築，主要為因應國際客戶對新科技應用的未來需求成長性。預計將在2021年首季進入量產，可因應未來5年市場與業務發展需求，看好量產後將帶來營運表現顯著提升。

(時報資訊)