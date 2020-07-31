後疫情時代，烘焙業者應如何轉型因應？台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓表示，疫情嚴重衝擊烘焙產業，許多伴手禮業者甚至於疫情期間業績掉到只剩下1~2成，烘焙手禮業者轉型刻不容緩，2020台北國際烘焙暨設備展首次展出外送經濟區給業者示範參考。

周正訓指出，後疫情趨勢讓外送與宅家DIY烘焙越來越熱門，如何因應此趨勢調整是未來重點。烘焙業者除了思考如何和宅經濟和外送做連結之外，也要開始改變產品設計包裝以及生產開發適合保存、冷凍冷藏的商品，並且與國旅、健康、運動生活等產業異業結盟，替代單打獨鬥的方式，才有機會突破疫情危機。

今年烘培展特別展示外送經濟專區展示，希望能提供業者思考轉型策略。外送經濟區分為傳統店買、外帶外燴、外送新零售等區域。傳統店買區的部分，烘焙店主要以街店的形式呈現，多為社區經營的型態，主打現烤出爐，經營社區熟客。

許多業者也推出自己的線上平台，或透過電商網路平台，搭配宅配做銷售，拓展線上業績。外帶外燴區的部分，闡述烘焙店搶攻公司慶生或私人節慶派對、會議點心餐盒、finger food外燴市場，從單純的B2C模式演變為B2B的經營。

近年吹起的野餐風，也帶動烘焙店推出三明治、輕食；許多業者也推出烘焙複合式餐飲的店型，麵包搭配飲品讓烘焙變成餐桌主食，讓烘焙店有更多不同型態的展現。

(時報資訊)