聯發科(2454)今(31)日舉辦法人說明會，第二季財報繳出亮眼成績，每股賺4.58元，毛利率衝上43.5%，更是寫下近5年新高，展望第三季，執行長蔡力行表示，各個主要產品線持續樂觀，營收更是拚增上看3成之多，他強調，隨著市佔率提升，相信聯發科今年表現能優於市場預期。

聯發科第二季營收優於預期，營業淨利率提升至11%，達到2015年第四季以來最高水準，且上半年營業淨利金額相較去年同期成長超過40%。

聯發科上半年營收1284.66億元，年增加12.4%，營業利益率為10.28%，年增加2.13個百分點，上半年稅後純益為131.14億元，年增加33.33%，累計上半年每股稅後純益為8.22元，聯發科上半年毛利率為43.31%，年增加1.96個百分點。

聯發科看好下半年各個主要產品線持續穩定成長，5G智慧型手機的普及，將帶動5G SoC出貨持續樂觀，且下半年將出貨到大陸以外市場；成長型產品上，包括物聯網、電源管理、客製化晶片，在第二季營收佔比為28%~33%，下半年持續具成長動能，蔡力行表示，聯發科的WiFi6解決方案目前已應用在寬頻網路、路由器與消費性電子等各類終端產品上，今年聯發科可望達到數百萬的WiFi 6晶片出貨量，並在未來幾年持續增長，此外，電源管理晶片在第二季成長也很強勁，主要來自筆記型電腦、Chromebook與5G基地台，展望下半年，除了PC與5G基地台的穩健需求外，來自5G手機、快充解決方案與遊戲機的營收貢獻也將持續增長。

客製化晶片方面，蔡力行表示，遊戲機相關的消費性客製化晶片已進入為期數年的新產品週期，因應年底的銷售旺季，第三季需求強勁，企業級客製化晶片方面，雲端AI專案如期將於下半年進入量產。

智慧家庭及其他產品方面，第二季整體營收佔比約20%~25%，全球電視晶片在第二季需求趨緩後，第三季由北美以及歐洲市場帶動快速彈升，也發現到小尺寸電視在疫情期間特別受歡迎，至於其他的傳統消費性電子的需求也逐漸恢復。

此外，蔡力行表示，聯發科5G數據晶片業務發展也相當順利，第一個搭配英特爾平台的5G筆記型電腦專案進度如期將在2021年上半年量產；毫米波產品開發進度亦符合預期，預計年底完成開發，將會在2021年送樣。

蔡力行表示，隨著市佔率提升，相信聯發科今年表現能優於市場預期，聯發科上半年營收已經較去年成長超過12%，展現營運槓桿(operating leverage)效益，相信下半年絕大部分業務的成長動能將會相當程度地優於上半年。

(時報資訊)