央行今公布6月銀行承作衍生性金融商品交易量，匯率契約占92.04%，仍是排名第一，折合台幣11兆7569億元；其次為利率契約6524億元，占比為5.11%。其他則有權益證券契約3,488億元、商品契約148億元及信用契約3億元，合計12兆7732億元。

央行表示，今年匯率契約成交量最大在3月，由於新冠疫情影響金融市場波動，3月匯率契約金額爆量達15兆元，隨後，金融市場趨於穩定後，匯率契約也在4月下滑到12.15兆元，5月為11.51兆元，6月為11.75兆元。

央行表示，由於全球央行維持寬鬆貨幣政策，利率契約的投機交易沒有了空間，資金轉向匯率交易，因此匯率契約交易的占比也向上提升。

至於衍生性金融商品交易的銀行，6月交易量前5名分別為中國信託、永豐、匯豐(台灣)、國泰世華及台北富邦銀行，合計占總交易量之32.25%。

(時報資訊)