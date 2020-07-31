大陸5G基礎建設放緩，讓泰碩(3338)第3季及下半年營運轉趨保守，泰碩表示，第3季因中興通訊大陸5G基站訂單遞延，業績恐難超越第2季，由於下半年商用NB加速導入VC，可望為營運帶來支撐，公司還是會努力讓今年營運比去年好。

泰碩今天下午舉行法說會，美國商務部在今年5月中發布華為新禁令，對華為造成不小衝擊，市場原本預期中興通訊可望受惠於華為新禁令，市佔率進一步拉升，未料近期大陸洪災嚴重，讓大陸5G建置腳步明顯放緩，加上中興通訊部分產品規格改變，近期中興通訊供應鏈訂單均遭到調整，泰碩今天也承認，中興通訊訂單確實有下修，連帶使得原本展望樂觀的第3季及下半年營運也轉趨保守。

梁竣興表示，原本中興通訊給的訂單是很樂觀的，但6月底、7月初接獲客戶通知，訂單將遞延，加上韓系手機客戶拉貨力道平平，預估第3季業績恐難超越第2季，下半年營運能不能比上半年好，還是得看第4季中興通訊訂單恢復狀況。

受惠於大陸5G基站建置及遠距生活帶旺NB需求，泰碩上半年合併營收為26.75億元，年成長35.54%。

就產品別來看，散熱模組約佔今年上半年營收56%，均熱板及熱管約佔24%；其中散熱模組若以終端產品來看，通訊產品約佔23%，伺服器約佔10%，其他約佔23%；均熱板及熱管部分，智慧型手機約佔9%，其他約佔15%。

雖然下半年營運轉為保守，但商用NB在下半年加速導入VC，泰碩預估，今年NB將是公司表現較佳的產品。

(時報資訊)