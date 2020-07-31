農村婦女在農閒期間抽取鳳梨葉纖維，為自己賺取額外收入。（林和生攝）

農村婦女將摘下的鳳梨葉片，逐一導入機械中碎裂，接著刮除雜質、留下韌性極高的纖維，這看似無價的農業廢棄物，未來可望蒐集成堆、作成紡織與紙類原料，替農閒時候的農工增加收入。

農民洪銘聰近期正與廠商合作，由業者提供碎纖機，農場提供原料及出工，在農閒時候進行加工作業。

以每公頃可栽種4萬株鳳梨為例，每顆鳳梨有3公斤包括葉片在內的農業廢棄物，1公頃就有120噸，數量相當可觀；洪銘聰表示，過去多是直接在農區用曳引車粉碎當成肥料，也曾有農民以人力抽取鳳梨葉纖維，作成麻繩原料，無奈真的太費工，越來越少人願意做。

近期有廠商研發碎纖機，加速抽取纖維動作，洪銘聰說，鳳梨主要採收期是3至6月，7至10月幾乎都沒有工作，若能透過機械先行破碎程序，接續以人力繼續把殘渣割掉，這種工作完全沒有門檻，且能在室內完成，不受天氣影響，對工人來說絕對是增加收入的方式。

他指著鳳梨葉說，一片約550克，碎纖、刮除雜質後僅剩5％纖維，用力拉扯仍不會斷裂，顯見韌性很高，是衣服、宣紙及鞋墊等原料，能把一整顆鳳梨提高使用效率，減少農業廢棄物，絕對是現代化農業所樂見的事。

(中時 )