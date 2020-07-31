南北新創合影，工研院副執行長傅如賓（左起）、中小企業處科長曾馨儀、高市經發局副局長高鎮遠。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市經發局與工研院合作，近日邀集高雄各界新創好手，揮軍北上至林口新創基地，與當地新創團隊、加速器彼此交流，期待連結南北13個新創機構輔導資源，打造台灣新創生態圈。

高市經發局副局長高鎮遠指出，市府近年為新創夥伴規畫完整軟硬體環境，但現況南北區域產業各有特色與成長空間，因此特別北上與國內重要加速器、基地交流串聯更多外部資源到高雄。

南北新創強強聯手，已成趨勢。高鎮遠舉例，今年6月透過舉辦KO-IN Dreamer Arena創新創業大賽契機，與包括TAcc＋在內的5個中北部加速器合作，雙邊資源共享、彼此加值，藉此擴大高雄創新創業能量。

高鎮遠說，這次交流會將進一步搭起南北新創合作橋梁，高市府會持續建構友善新創環境，讓這群選擇高雄在地打拚的新創兄弟無後顧之憂。

當日活動南北新創團體也共同參與由交通大學主辦的「大健康產業媒合會」，包含鴻海S次集團、佳世達及天來創新集團等大型企業皆派員出席，經發局也特別邀請進駐於KOIN智高點的紫克科技、有戲數位及古樂公司等分享研發成果，讓北部企業看見高雄科技研發實力，落實技術與商機介接。

(中時 )