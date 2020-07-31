◎立委集體收賄施壓修法 約談超過63人扣920萬現金

蘇震清等立法委員及前立委徐永明、陳唐山，涉嫌收受太流公司前董事長李恆隆賄賂，就已經由行政訴訟判決確定的SOGO經營權案，施壓經濟部修正《公司法》第9條規定，也就是俗稱的俗稱「SOGO條款」，台北地檢署31日大動作指揮調查局多個外勤處站，兵分65路全台同步搜索立法院及相關涉案人住處，並約談超過63人，將依貪汙罪嫌偵辦。

◎首位為中職開球的總統 聯盟悼念李登輝降半旗3日

李前總統登輝先生於昨日辭世，中華職棒為了向李前總統致上最深的敬意，今日起桃園、洲際兩地三連戰賽事也將降半旗。

◎金門飆39.1度高溫 創氣象站16年來新紀錄

外島金門今（31）日天氣晴朗，加上受東南風通過台灣山脈後沉降增溫影響，在中午12：45分出現39.1度，寫下金門氣象站建站16年以來的最高溫紀錄。不少揮汗如雨的民眾直呼金門比台灣「烤番薯」還要厲害!

◎旅運量跌到谷底 桃機公司今年估虧13億

世界各國為防堵新冠肺炎祭出邊境管制，根據交通部統計，國籍航空公司運量衰退99％。桃園國際機場公司則因收不到飛機降落費與旅客出境的機場服務費，從去年大賺80億元，到今年預估虧損13億元。

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(中時新聞網)