Gogoro Eeyo 自 7/1 上市後隨即於台灣市場受到注目，並以台北 101 為 Gogoro Eeyo 全球銷售營運的第一站，打造全球第一間 Gogoro Eeyo 概念店，開幕至今賞車與試乘人潮不斷。目前，除了 Gogoro Eeyo 台北 101 概念店與 Pentagon 指定門市外，即日起在網路商店以及全台指定 Gogoro 門市 (包含台北 101 概念店與 22 家 Gogoro 門市)，也可讓消費者可以近距離感受 Gogoro Eeyo的工藝與魅力。同時，Gogoro Eeyo 已於 7/8 在美國市場正式上市，法國市場也即將開始販售，持續擴張智慧電動單車海外市場版圖。

Gogoro全新的Gogoro Eeyo 1智慧電動單車與Gogoro Eeyo Smartwheel，有別於傳統電動輔助自行車主要為滿足載物代步的基本需求。Eeyo Smartwheel運用精巧的扭力感測器來偵測騎士的踩踏力道，即時輸出踩踏助力，讓騎士感受更加平順與自然，《Eeyo》App與Eeyo Smartwheel透過無線通訊連結，可最佳化騎乘體驗。售價衝破新台幣10萬(Eeyo 1、1S兩款電動自行車，定價分別為119,980、139,980元)。

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