韓國DRAM記憶體龍頭廠商三星電子和SK海力士的業績正在快速回升，三星的DRAM部門獲利成長接近30%，SK海力士獲利成長20%。受到新冠疫情影響，除了數據中心投資擴大，新款遊戲機和網路遊戲的普及也起到拉抬作用，推動需求復甦。

《日經新聞》報導，昨（30）日三星DRAM部門的董事韓真，在財報發布電話會議上表示，受伺服器和個人電腦需求支撐，記憶體市場仍然硬朗堅挺，今後遊戲機將接棒拉抬，成為下一個成長動能。三星電子的DRAM部門第二季的利潤為5.43兆韓元，跟去年相比成長60%。三星位居全球DRAM和NAND快閃記憶體市占的首位。

在DRAM記憶體領域居全球第二的SK海力士的業績也是大幅增長，第二季的利潤相比去年成長3.1倍，原因是占營業額8成的DRAM部門表現良好，DRAM報價成長比第一季上漲15%。

SK海力士和三星電子之所以會如此看好DRAM記憶體，是因為新一代遊戲機將於年底上市。包括索尼（Sony）的「PS5」和微軟的「Xbox Series X」，兩家公司均準備時隔6年再次於聖誕節重磅推出。兩台遊戲機都將首次採用固態硬碟(SSD)記憶體作為數據儲存庫。與以往使用的硬碟相比，能更快速讀取。遊戲機所需要的儲存容量相當於高性能手機的4倍。

NH投資證券的分析師都炫佑指出，「PS5」的年銷量將達到2000萬台，會對記憶體市場產生重大影響。網路遊戲的普及也推高DRAM記憶體的需求，高畫質遊戲導致數據中心的負荷增加，帶動伺服器需求增長，並且在電腦上玩遊戲要實現更加順暢的操作，也需要使用大容量記憶體。

在供應方面，三星、SK海力士、美光科技等3家廠商的市佔率約為8成，獨占市場讓DRAM報價很難出現暴跌。目前的情況是，從伺服器到遊戲機、手機，拉動需求的力量接連出現，DRAM市場的回升是肯定的。

(中時新聞網)