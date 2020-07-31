電商業者網路家庭（8044）31日宣布，為旗下金流支付服務再添新兵。網家表示，旗下PChome 24h購物將結盟「悠遊付」，搶先佈局八大行動支付服務，搶攻站上1,200會會員的「滑經濟」商機。

網家表示，近年來行動支付發展蓬勃，以無現金接觸、結帳快速、綁定多卡等，吸引許多民眾加入使用行列。以PChome 24h購物今年上半年成績來看，行動支付使用占比亦大幅提升至近30％，交易金額更較去年同期大幅增加。

看準行動支付成趨勢，PChome 24h購物決定結盟「悠遊付」，力拼「八大行動支付」服務，同時亦整合36大銀行、2大導購，以優惠回饋刺激市場消費力道，搶攻商機。

網家指出，目前PChome 24h購物全站35歲以下消費者佔比達五成，與悠遊付的目標客層相近。而悠遊付上線以來，以具有安全、便捷、貼近日常使用需求等特性，引發市場迴響。PChome 24h購物這次藉由策略結盟搶攻心占率，偕同全站500萬種商品，將可擴大支付應用場域，讓更多消費者能跨領域使用悠遊付功能，且推進悠遊付正式進軍線上購物市場，擴大品牌合作效益。

網家表示，悠遊付合作上線，PChome 24h購物站將同步推出長達一個半月的回饋活動，8/1-9/15於PChome線上購物使用悠遊付消費付款，首筆訂單金額將可享有20％悠遊付儲值金回饋，於PChome 24h購物使用悠遊付單筆消費滿額5,000元，即可登記抽PlayStation DUALSHOCK 4無線控制器造型悠遊卡，未來站上也將持續部署行動消費市場，整合虛實應用場域。

(工商 )