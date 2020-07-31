支持者認為執行署涉嫌違法徵收，在士檢前激烈抗議。（陳鴻偉翻攝）

太極門弟子不滿執行署拍賣苗栗土地，指控投標作業涉及黑箱，違反公開作業，60多名弟子31日下午前往士林地檢署，對行政執行署署長林慶宗、副署長陳盈錦提告違法徵收罪。

對此陳盈錦回應表示，太極門已對多個行政單位興訟，但執行署是根據最高行政法院的判決，依法執行徵收，太極門相關訴訟包括台北、新竹等15件執行案，掌門人洪石和均被判決敗訴、定讞，執行署僅是依法執行。

陳表示除非法院更有裁判，或是移送機關徹回請求，否則執行署只能依法進行拍賣，陳另表示，尊重民眾陳情的權利，但太極門陳抗時，曾對進出同仁大聲咆哮、甚至打電話癱瘓總機，部分行為有些過火，希望民眾陳情時可以保持理性。

太極門主張，稅務假案13年前刑事三審已判決確定無罪無稅，最高行政法院也判決認定1992年度綜所稅，是錯誤的課稅及判決，義務辯護律師蔡靜玫指出，7月13日便提告林慶宗、陳盈錦，涉嫌觸犯違法徵收罪。

邱姓聲援者表示，執行署強制拍賣太極門苗栗土地，卻連地點在哪裡都不知，投標過程也沒有公開透明，雖然今天流標，但他們並不高興，因為國稅局不願承認錯誤撤銷稅單、撤回強制執行，對行政執行署知法犯法不願停止執行失望透頂。

律師蔡靜玫表示，如果財政部不依法撤回違法的強制執行，不排除對財政部長蘇建榮、次長李慶華提告，1個上萬人的團體都受到這種對待，那一般的人只能獨自在角落哭泣，提告為的不只是自己，更是為了即將遭受強制執行，卻可能無辜受害的民眾發聲。

太極門強調，1997年7月13日，最高法院已判決無罪無稅確定，認定敬師禮是贈與性質，屬免稅所得、弟子互助代辦並非營利販售，與掌門人夫婦無關，無任何課稅問題。對非法的徵收他們將抗爭對底。

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(中時 )