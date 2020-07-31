台灣已邁入高齡社會，新北市約有4萬名長者罹患失智症，永和耕莘醫院為打造樂齡環境，今（31日）在統一超商開辦「幾點了咖啡館」，邀請4位失智長者擔任高齡實習生替副市長謝政達結帳、泡咖啡，宛如電影《高年級實習生》翻版。
依據衛生局資料，至今年5月，全市65歲以上長者達59萬6478人，占全市人口14.8％。衛生局高齡及長期照顧科長吳玉鳳表示，透過新北市系統可掌握約2萬名失智長者，但若透過衛福部數據推估，全市約有4萬名失智長者，其中有不少可能是輕症或家屬不願意就醫。
永和耕莘醫院今（31日）與天主教中華聖母基金會、統一超商開辦全市首間「幾點了咖啡館」，邀請4位失智長者擔任高齡實習生，其中最年輕71歲、最年長91歲，長者們實習替謝政達、立委林德福、永和區長陳怡君、市議員連斐璠、羅文崇等結帳、泡咖啡。
謝政達結帳後直誇長者「算帳能力很好！」林德福也誇長者端來的蛋糕「非常好吃！」長者笑回「那你們要多多來買！」現場笑聲不斷。
(中時 )
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