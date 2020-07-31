今年iPhone 12系列將全系配備OLED螢幕，加上首次加入的5G功能和採用全新製程的A14晶片，加上近年蘋果走高價策略，iPhone 12售價一般預測將會更拉高。

近日，一名消息人士（Komiya_kj)在推特爆料iPhone 12全系的價格，這比此前另一名消息人士Jon Prosser曝光的價格更高了。

1. iPhone 12（5.4 英寸）：64GB/$699、128GB/$749、256GB/$849

2. iPhone 12 Max（6.1 英寸）：64GB/$799、128GB/$849、256GB/$949

3. iPhone 12 Pro（6.1 英寸）：128GB/$1049、256GB/$1149、512GB/$1349

4. iPhone 12 Pro Max（6.7 英寸）：128GB/$1149、256GB/$1249、512GB/$1449

相較前代6.1英寸iPhone 11 的699美元起步價，5.4英寸的 iPhone 12已經和它平起平坐。至於6.1英寸的基礎版本iPhone 12 Max的起步價已經達到了799美元，這比前年iPhone XR的起售價還高出50美元。

至於Pro系列，iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的起步價均比iPhone 11 Pro系列各漲50美元。

針對價格提升，該消息人士表示，由於iPhone 12採用毫米波5G技術以及改用三星OLED螢幕讓產品成本提高。不過他也表示，這個價格是預估的最高售價，正式售價依然有下降50美元的可能性，且若有4G版本的iPhone 12/12 Max存在，售價將會比5G版本再低100美元左右。

至於iPhone 12電池容量，根據他的消息，5.4 英寸的iPhone 12將擁有2227 mAh電池;6.1 英寸的iPhone 12 Max擁有2815 mAh電池；iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max則會各擁有2775 mAh和3687 mAh電池。

作為對比，iPhone 11 擁有3110 mAh電池，iPhone 11 Pro系列則分別擁有3046 mAh和3969 mAh電池，顯然今年的iPhone 12系列電池容量有所下滑。

唯一的好消息是，iPhone 12搭載預計功耗降低30%的A14仿生晶片，使用三星的高品質OLED螢幕也會讓功耗控制在合理的範圍內。

(中時新聞網)