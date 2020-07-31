YouBike之亂點燃雙北戰火，台北市率先拍板全面升級2.0，新北市則宣布拒絕跟進，鄰近的桃園將於後年到期，議員紛紛擔憂兩代系統不相容，市府今、明年又要再增25站，恐浪費公帑，交通局長劉慶豐坦言棘手，但也樂觀看待還有2年，直嚷：「頭過身就過」，視新北招標情況滾動式檢討。

議員蔡永芳說，台北市有錢，率先將公共自行車YouBike1.0全面汰換升級為YouBike2.0，但新北市不滿1.0已花9億，升級又要再花5.7億，不爽被綁架拒絕跟進，形成雙北不同調的情況，桃園營運合約也將於2022年11月到期，當初就是看中北北桃生活圈能共騎，未來若雙北脫鉤，便利性將大打折扣。

蔡永芳直言，YouBike「一家獨大」，雖然後台已建設完成，但未來若是不同廠商承接，也是另一個問題，而桃園今年還要增加15站、明年再加10站，每站斥資200萬，因1.0和2.0不相容，若升級等於用1、2年就要報銷，5000萬付諸流水，要求交通局要「超前部署」慎思，不能坐等結果，浪費公帑，也呼籲跟新北市聯合發聲，不要被業者綁架。

劉慶豐說，1.0和2.0的差異在於車柱和供電，1.0場站供電、1車柱停2車、借還車在車柱感應，2.0由車上機的太陽能面板供電、1車柱停1車、借還車在車上機感應。今年將完成372站、9405輛車、建置營運成本約6億元，2.0車柱僅固定車輛、但車輛是1.0的2倍價，估算全面升級也要約6億元。

劉慶豐坦言1.0礙於場站供電協調困難，且每站要32車的規模，常受限熱門區域無道路空間可設站，2.0不用拉電設站、難度低，但市區推廣空間仍有限，小規模設站又可能遇到周轉率低落問題，且兩者不相容，無法互通租還車，租借效益無法加承，強調新北合約明年8月先到期，新約還要公開招標，將視新北情況檢討，也允諾會在北桃合作平台上提案討論。

(中時 )