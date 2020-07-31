桃園國際機場曾被評鑑為全球第4名「清潔機場」，如今趁著疫情期間旅運人次下滑，桃機選定以往人流較多的73間廁所，裝設「人流」、「異味」、「溼度」及「衛生紙量」偵測模組，改裝為高科技的智慧廁所，增加服務效率並提升旅客滿意度。

桃機公司指出，智慧廁所將以數字測量進行標準化作業，除人力定期巡檢外，更透過系統管理，主動偵測、預防異常、即時通報，提高維護效率，維持國家大門高標準的清潔品質。

桃園國際機場清潔維護廠商於今年初取得財團法人資訊工業策進會技術，應用4G電信網路NB-IoT科技導入智慧洗手間管理系統，3月建置、4至6月上線測試，7月正式完工使用，成為各公民營機構首先且最大型導入該系統的先行公共場域。

桃機表示，透過在洗手檯及地面位置加裝溼度感應器，確保檯面無水漬、地面無積水；洗手間出入口天花板安裝人流感測元件，若大量人流進入就會發出通知，幹部可立即調派工作人員至現場加強清潔；加裝阿摩尼亞及硫化氫氣味偵測感應元件，以具體數據偵測空氣品質，確保洗手間內無異味；最後在馬桶旁衛生紙盒內安裝感測元件，捲紙量低於5％（約1公分）即會通知工作人員需注意更換衛生紙捲，避免可能的人為疏漏。

各感應器偵測到異常值時，可透過網路主動發報訊息，清潔幹部連繫該間洗手間專責清潔人員，並同步至現場確認改善狀態，狀況處理完畢後，系統亦會發布改善訊息，異常事件才完整結案。相關數據資料更可透過系統備份於雲端主機，以大數據資料庫分析機場洗手間，據以改善清潔作業人員配置、幹部巡檢頻率，同時增加服務效率並提升旅客滿意度，讓洗手間清潔更聰明，旅客使用也更滿意。

(中時 )