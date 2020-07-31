立法委員驚爆收賄施壓修法案，台北地檢署31日指揮調查局北機站，對蘇震清等立委辦公室執行搜索，並約談前助理到案說明，據悉，檢調在現場搜出數百萬元現金，全案朝貪汙罪嫌偵辦，搜索的對象包括蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇等立委，及前立委徐永明、陳唐山的住處及辦公室，同時約談被告及證人超過50人，而統領翁家第二代、總經理翁華利，涉嫌輾轉替李恆隆充當行賄白手套，檢調目前擴大偵辦中。

根據了解，檢調偵查，蘇震清等立委從2013年到2018年，擔任財政委員會立委，因SOGO百貨經營權之爭，疑似收受李恆隆好處，為推動公司法第9條，將違法事項範圍擴大到只要犯刑法偽造文書印文罪章，經裁判確定後即可撤銷或廢止違法公司的登記。

此外，立委趙正宇在內政委員會時則疑似收到好處，替殯葬業者施壓內政部修法，將陽明山國家公園內的管制區土地畫出利用。

(中時新聞網)