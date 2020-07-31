高級救護技術員指導小朋友進行CPR。（桃園分隊提供）

消防隊員指導正確穿著救生衣。（桃園分隊提供）

安全教育，需要從小開始！吉的堡補習班7月31日上午參訪桃園市政府消防局桃園分隊，從暑期最熱門的防溺宣導、能在關鍵時刻挽救生命的CPR與AED、以及穿消防衣體驗的戶外射水，透過與消防隊員們的互動，讓小朋友留下深刻印象，讓安全教育深植腦中。

吉的堡補習班利用暑假帶著約180名小朋友來消防隊參訪，消防隊的哥哥姊姊們也特別設計三個關卡，讓小朋友從遊戲中學習。在第一個關卡中，由2名隊員指導小朋友登上救生艇，乘坐時的注意事項，以及示範救生衣的穿著，更重要的是提醒小朋友如果落水時，應該要雙手高舉、揮手，讓身邊的大人注意道情況、能即時從水中被救起。

第二關為CPR與AED教學，由桃園分隊的高級救護技術員來指導小朋友使用安妮，小朋友也在隊員的指導下，找到正確的壓胸位置、學習正確的壓胸方式。由於這項技術能在關鍵時候挽救身邊親人的性命，小朋友學習起來也特別認真，每一個動作也都不輸大人。

第三關為戶外射水、穿消防衣體驗。小朋友們換上迷你版的消防衣、帽，合力拿起瞄子跟水帶，在消防員哥哥的幫助下，將水柱射向靶心。能實際看到消防車、以及操作射水，小朋友們都相當興奮，也透過實際參與、互動，體會到消防員工作的辛苦。

(中時 )