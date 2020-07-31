想用手機拍下毛寶貝奔跑、玩耍、跳躍的瞬間，但總是辦不到嗎？寵物飼主的心聲Sony Mobile聽到了！全新旗艦手機Xperia 1 II是首款支援動物眼即時眼部追蹤對焦功能的手機，搭配每秒高達20張(20fps)高速連拍與每秒60次自動對焦及自動曝光追蹤計算，不只能拍出毛小孩玩耍的動作瞬間，甚至連動物的毛流都能清楚捕捉。此外Xperia 1 II 於7/29推出台灣新版軟體，支援RAW檔拍攝，提供拍攝後製更多可能，讓喜愛攝影的你能盡情發揮。

調查數據顯示，近年來寵物飼主持續增加，寵物與孩童數量預估在2020年已達到黃金交叉點。根據網路調查統計，有超過9成的飼主最喜歡用手機作為寵物拍照工具，近5成飼主每週都會幫寵物拍照2-3次，更有將近2成每天紀錄寵物各種可愛模樣。但是想隨手拍下毛寶貝奔跑、玩耍、跳躍的瞬間卻比想像中還不容易！56.3%網友認為「對焦太慢」是手機拍攝寵物最常遇到的問題，同樣身為寵物飼主的Sony Mobile總經理林志遠深有所感，並指出：「Sony Mobile看準寵物經濟當道求，全新Xperia 1 II獨步全球推出『寵物眼追蹤對焦功能』，解決飼主拍攝家中毛小孩的痛點！」

Xperia 1 II承襲來自Sony的 Alpha相機科技，打造每秒高達20張(20fps)高速連拍，同時搭配每秒60次自動對焦及自動曝光追蹤計算，再加上動物眼追蹤對焦，在快速變化的畫面中能精準對焦並追蹤毛小孩的可愛身影，還能捕捉到毛小孩的表情瞬間！

Xperia 1 II 已於2020年7月29日在台灣推出更新軟體，在Photo Pro功能中支援RAW檔拍攝，可選擇RAW檔儲存或是RAW+JPG格式儲存，Xperia 1 II的高寬容度讓後製更多可能，Xperia 1 II就是口袋中的單眼！

Sony Mobile 號召全台寵物飼主一起來體驗Xperia 1 II超旗艦的動物眼部追蹤對焦功能，請寵物飼主於活動期間2020.8.8 ~ 2020.8.30「帶著與寵物合影的萌照」，體驗Xperia 1 II的動物眼部追蹤對焦功能與每秒20張高速連拍，體驗後完成問券，即可獲得「Xperia寵物雙用水糧杯與伸縮碗一組」。

(科技)