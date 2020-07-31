前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲。李登輝執政時的國安幕僚張榮豐爆料，當年為順利修憲，李總統一一登門拜會老國代，還被某位資深國代閉門不見，在雨夜中「罰站」10多分鐘才離開。

張榮豐今在臉書憶及老長官，當時為順利修憲，李登輝對老國代一一登門拜會，曾被某位資深國代拒於門外，在雨夜中「罰站」10多分鐘才離開，這一幕真是令人難過得刻骨銘心。

張榮豐回憶指出，台灣民主改革過程艱辛、曲折。二月政爭、野百合學運、終止動員戡亂、萬年國會改選、總統直選與委任直選之爭..等等，過程時而曲折，時而驚心動魄。面對改革的種種險阻，李前總統以基督徒的精神「謙卑」、「冷靜」、「忍耐」度過各項難關。

張榮豐表示，李前總統喜愛追求新知識，他曾談到擔任政務委員期間，參加時任行政院長經國先生主持的會議時，會先將模擬的會議結論寫下，最後再和經國先生的裁示比對。剛開始落差很大，經過一段期間的學習，差異就不大了。他問落差在哪裡？李前總統說:「剛開始，我只是單純地從專業角度考慮，而忽略該決策所涉及的政治與社會...等面向的因素。」

張榮豐接著說，有天下午，李前總統突然問他，「你懂混沌理論（Chaos Theory）嗎？」他回：「我不懂」，李略失所望問:「那你懂哪些有趣的數學理論嗎？」張榮豐便介紹他和費景漢教授如何使用線形圖（Liner Graph）理論來建構中國大陸經濟模型，以及運用拓璞（Topology）原理分析情報。李前總統聽得頗有興趣，便要他幫忙找一、二本這方面的入門書給他。

(中時新聞網)