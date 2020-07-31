國際保險資本標準（ICS）2.0金管會在7月28日拍板宣布2026年上路，保險公司面臨龐大增資壓力，有學者認為「不接地氣」，對業者太過嚴苛，金管會主委黃天牧31日對此回應，「國際化是一條不歸路」，但不會為了接軌而接軌，將會考量台灣本土環境，且對保戶來說，保險公司提升清償能力、永續經營就是對保戶最好的保障。

金管會研議分三階段導入國際保險資本標準（ICS）2.0，國內學者示警，若直接引進沒有在地化的保險資本標準，無論對保險公司或是保戶的衝擊都很大。

黃天牧表示，ICS2.0的推動並非是今天才開始，520交接典禮上就已提到會有短、中、長期計畫，接軌國際為的是考量台灣本土環境，且我國也充分參與國際保險監理官協會制定過程，由於該機制發展過程中，不容易一體適用到所有發展程度不同的國家，在試用計算資本參數上需考量各國的情況，像台灣就有利率低的問題，而我國也有一、二家保險公司直接參與測試，在設定情境時有爭取到適用於台灣的特別狀況、可爭取有利台灣的條件。

外界擔憂ICS2.0上路後長天期保單恐怕提前退場或保費變貴，黃天牧指出，「保險公司清償能力好、永續經營就是對保戶最好的保障」，過去在保險局處理保險公司退場時感受相當深刻，「商品再好，若保險公司經營產生問題，對保戶都是一種負擔」。

黃天牧提及，保險公司適用新的清償能力與資本適足率等計算過程中，難免與IFRS 17一樣，計算損益、準備金計提都會影響商品設計，如長年期固定利率保單將會受到影響，這也是為什麼過去1、2年來金管會重視商品結構轉型的原因之一。

黃天牧認為，國人傳統上都有終身或儲蓄的保險觀念，也就是付了保費一定要拿回來的觀念，但近年來有逐漸改變，如今配合國際監理規範調整。「保險商品本質在保障，民眾要接受保障本質，不見得會把保費拿回來，或許買定期險也提供保障、保費不那麼貴」。

黃天牧強調，除了商品結構要調整外，民眾教育也需調整，由於「國際化是一條不歸路」，要讓國際認識台灣的金融業，在監理規範上須與國際趨於一致，但也會考量台灣本土環境，在接軌國際時不會「為了接軌而接軌」，會將各界意見作為政策參考的方向。

(工商 )