吳念軒、范姜彥豐、各務孝太等主演《違反校規的跳投》31日將播出大結局，吳念軒劇中飾演遺傳性罕病「馬凡氏症」患者，勇敢追尋籃球夢感動大批網友。現實中，吳念軒出道3年多，原本讀統計的他，以為自己會成為厲害金融股票高手，是媽媽看到選秀廣告後，鼓勵他走演藝圈。

吳念軒笑說，得知比賽有一年半的免費培訓表演課，就決定報名，但他坦言一路走來辛苦不在話下，回想起初入行試鏡時，常被罵得很慘，「我一緊張就會拉肚子，後來每次試鏡前，會提早兩小時到附近速食店或便利商店的廁所洗臉、拉肚子，把自己整理好再上。」

范姜彥豐在大學唸的是牙體系，大二時參加模特兒選拔比賽而入行，有二分之一日本血統的他，爸爸是醫師，媽媽是日本選美皇后，大學畢業後他先考上牙體技術師證照讓父母安心，才得以為自己喜歡的表演夢打拼。

各務孝太與劉育仁繼籃球電影《下半場》後再聚首，台日混血的各務孝太透露，從小夢想當饒舌歌手，高中時跟著學姐報名選秀節目而誤打誤撞入行，未來最想挑戰演「變態」類的角色。劉育仁大四那年透過朋友介紹去試鏡，並演出《下半場》與《返校》。

從小學音樂的李齊，十歲首次登台演出小提琴演奏並擁有絕對音感，小六時他赴美深造音樂，也開始熱愛打籃球。同樣有小提琴專長的簡伯廷，小時候偶然聽到小提琴的聲音覺得好聽而開始學琴，卻在國中時一度中斷放棄，後來才又重拾琴藝，他在宜蘭街頭表演時遇到正在休假的經紀人，花了兩、三年時間溝通說服家人，才踏進演藝圈。

劇組30日特別舉辦「粉絲互動座談會」，吳念軒、范姜彥豐、各務孝太、李齊、劉育仁及簡伯廷，吳念軒在投籃機PK賽中大展「左右開弓」雙手投籃，一舉拿下單人最高分，6人也和粉絲上台大玩扭扭樂、用棒棒糖接橡皮筋等親密接觸互動，吳念軒、各務孝太、李齊也還原劇中經典場面，用環抱、公主抱等姿勢合照，讓全場High翻。座談會邀來富邦勇士籃球隊員林冠均、張伯維分享打球遇到的阻礙與困境，現場邀來插曲演唱人李佳歡及張孟權表演精彩歌曲，最後眾人大合唱片尾曲，為最終回活動畫下完美句點。

吳念軒（右）、各務孝太（中）與粉絲重現劇中經典場面。（七十六号原子提供）

吳念軒（左二）、李齊（右一）和粉絲大玩扭扭樂。（七十六号原子提供）

跳投男孩六帥出席「粉絲互動座談會」，左起為吳念軒、李齊、劉育仁、范姜彥豐、各務孝太、簡伯廷。（七十六号原子提供）

吳念軒（左）與范姜彥豐（右）PK投籃球機。（七十六号原子提供）

各務孝太（左）、范姜彥豐（右）示範以棒棒糖傳接橡皮筋遊戲。（七十六号原子提供）

簡伯廷深情拉小提琴圈粉。（七十六号原子提供）

范姜彥豐獻唱，好歌喉感動全場。（七十六号原子提供）

歌手張孟權出席獻唱《違反校規的跳投》片尾曲〈用力呼吸〉。（七十六号原子提供）

歌手李佳歡出席獻唱《違反校規的跳投》插曲〈夢想的旅行〉。（七十六号原子提供）

《違反校規的跳投》「粉絲互動座談會」與粉絲同樂，左起為富邦勇士隊球員林冠均、富邦勇士隊球員張伯維、吳念軒、范姜彥豐、各務孝太、李齊、劉育仁、簡伯廷。（七十六号原子提供）

(中時 )