忙了一天終於結束了，帶著疲憊身體，躺在上床等待入睡，無疑是人生至福。然而，在如此放鬆的狀態下，其實也透露出你的無意識狀態。你知道自己是什麼睡姿嗎？從睡姿中將可探索你最深處的心靈狀態。

日媒《Trill》刊載一心理測驗，從以下4個答案中，找出屬於你的類型。A：面向天花板的仰睡型；B：彷彿潛在被子中的趴睡型；C：像是正在交談的側睡型；D：如同漂浮在子宮中的胎兒型。

選擇A的人：

你的睡姿是規規矩矩的仰躺，眼睛直盯盯看著天花板，完全不會側臥。平時你的生活節奏緊張，即使躺在床上也還是很緊繃，始終保持著戒心。精明幹練的你，不想讓人看到出糗的一面，在談戀愛時也不善於表達而顯得笨拙，對你而言，選擇能徹底放鬆的環境相當重要。

選擇B的人：

睡覺時仿若潛水一般潛進被窩裡的你，似乎懷抱著慢性疲勞感，感受無形的壓力扛在身上。你不想搞砸與他人的關係，總是配合別人的節奏，展現八面玲瓏的一面。這樣的思維或許為你帶來壓力，乾脆就誠實面對自己的心情出發吧。

選擇C的人：

習慣右側或左側睡姿的你，有強烈欲望想與他人產生連結，具社交性格的你，對任何人都想積極的接觸，深化彼此的感情。你雖歩法輕盈，但在突發狀況時，卻容易隨波逐流，應和別人的意見或想法，但再這怎麼感情好，都不該失去自己原有的個性。

選擇D的人：

身體蜷縮像胎兒般入睡，你天生就愛撒嬌，期待受他人疼愛。你對人事物的感受性很強，個性異常纖細，別人一句無意的話，可能就會刺傷你。倘若你渴望別人的垂愛，別忘了也要加倍用心，為對方著想，不要害怕會受傷，這樣你的精神層面才會更強大。

(中時新聞網)