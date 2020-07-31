元大金控公告，子公司高階人事異動案，元大投顧與元大證金於31日召開董事會，通過元大投顧董事長一職由原元大證金董事長黃廷賢接任，元大證金董事長由元大證券執行副總經理龔紹興升任。

元大金表示，這波子公司高層人事調整，期待強化深耕證券交易市場的動能，充分展現元大金穩固核心業務，深化集團整體競爭力，持續領先的布局。

黃廷賢於集團服務多年，曾任元大投信總經理、元大證券副總經理，資歷完整，他在元大證金董事長任內不斷開發借券借貸等新種業務，2019年完成環華證金營業受讓案，提升元大證金的市占規模與經營效率，元大證金成為全台市場上唯一一家證金公司，穩定挹注獲利表現，提高股東權益報酬率。就任投顧董事長後，將憑藉他對證券市場專業與敏銳度，帶領投顧的專業研究團隊，更貼近金融市場，並提高對專業投資人的服務強度。

龔紹興於元大證券服務逾30年，先後擔任過元大證券、元大期貨董事、元大證券執行副總經理，擁有豐富的證券經紀業務經驗，負責督導通路、財富管理與國內外法人市場業務，致力維持元大證券市場的領先地位同時積極擴大客群，績效結果備受肯定。他升任證金董事長後，仍將憑藉長期耕耘證券市場的專業與人脈，帶領證金業務進一步擴充，藉由多元化的服務，拓展整體行銷通路、掌握市場脈動及金融商機，創造更優異的營運績效。

元大金著重具成長動能的業務與發揮整合性綜效，旗下元大證券、元大投信、元大期貨，皆為台灣業界龍頭，且積極揮軍國際，子公司元大投顧、元大證金高層異動，於未來面對國內外金融市場的挑戰，開創下一波營運規模擴張及獲利成長契機。

(工商 )