109學年度國小新生將於8月底入學，台中市烏日區旭光國小卻因為校舍嚴重不足，今年入學共5班小一新生，必須在臨時搭建的組合屋內上課，有家長憂心組合屋通風不良、恐影響學生學習情況；台中市教育局強調，臨時教室內都裝設有冷氣，所有設備不會比現有校舍差。

旭光國小原本位於成功嶺旁，2017年才搬遷至高鐵特區新校址，當初校舍規畫是以原有6個年級、全校共12班的設計蓋新校區。烏日區榮泉里長何聰智說，近幾年高鐵特區有許多新建大樓陸續完工，人口增加快速，可說平均每月新遷入者就多達10幾戶，使得旭光國小學生數也隨之暴增。

學生數增加的速度到底有多快？原本12個班級規畫的校舍，截至108學年度、全校班級數已達16班，今年新生入學將達到5個班、全校共19班，市議員吳瓊華指出，戶政資料顯示，旭光國小每年入學學齡人數約可達6班，因現有校舍已不敷使用，教育局8月初將動工新建新校舍，卻趕不及今年新生使用。

為了讓即將入學的小一新生能有教室上課，校方加緊在籃球場興建臨時組合屋，但有家長憂心表示，組合屋建築畢竟不如一般校舍堅固，且散熱效果較差，很憂心在組合屋上課會影響孩子學習，更怕小孩悶熱中暑、影響身體狀況。

教育局國小教育科長尤敦正指出，興建的組合屋皆加裝冷氣設備，且所有教室設施都不會比正規校舍差，一定確保學生就讀需求，目前二期校舍也將開工、預計111年2月完工，未來預計可容納42班學生就讀，近來也要求學校積極與家長溝通，讓家長了解組合屋設備絕對不差。

吳瓊華強調，除旭光國小因人口大量增加、學校辦學績效好，吸引不少學生就讀，導致校舍嚴重不足，包括太平新光國小、北屯●子國小近年來也是人口增加快速，而東海、清水及外埔國小也都有班級在組合屋上課，顯示教育局在校舍規畫及新生人數掌控布署仍應加快腳步。

(中時 )