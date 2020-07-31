體育署鼓勵各單項協會每年進行潛力優秀選手的培訓工作，中華田協自2005年開始每年夏天都會從全國各地網羅青少年展開集訓和移地訓練，今年田協分別在台北市大同高中和台東體大附屬高中集訓，體育署競技組長洪志昌今天前往大同高中視察，看到小選手們在教練的指導下揮灑著汗水努力訓練著，洪志昌稱讚田協潛優培訓15年來成效卓著。

中華田協對於潛力新秀培訓的確是不遺餘力，從早年的鄭兆村、黃士峰、向俊賢、楊俊瀚、陳傑、陳奎儒等人都是經過潛優培訓後逐漸成長茁壯，然後在國際舞台上發光發熱。也由於有亮眼成績當後盾，田協每年的潛優培訓都吸引了年輕小將們的熱烈報名，田協今年特別找來17個教練進行所有單項集訓，70多位選手也都受益匪淺。

洪志昌今日撥空前往大同高中視察，田協秘書長王景成、總教練邱為榮陪伴說明集訓近況，不少小選手的身材條件非常出色，讓洪志昌也不得不豎起大拇指誇獎起來，要求田協能多為國選材，培育出未來的明日之星。

洪志昌表示，田協在2005年第一次舉辦潛優培訓的時候，只有30多位選手，體育署(當時是體委會)核撥了200萬經費，如今光是選手就超過70人，教練陣容更加堅強，相信假以時日這些選手中肯定會出現頂尖好手。

(中時 )