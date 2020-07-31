中華職棒今年在疫情的挑戰之下搶先開打，取得國際的矚目。為了提升比賽精采度，中信兄弟球團從今年球季開始與光禾感知科技合作智慧球場計劃，首先為球迷帶來敲碗多時的K-zone電子好球帶，經部署和測試調整後，從今(31)日起將正式成為常態球賽轉播標配，球迷們往後在中信兄弟的每場主場比賽中，都可以享受到AI自動判定的電子好球帶所帶來的觀賽樂趣。

這套由光禾感知科技自主研發的AI電子好球帶，利用高速攝影機以視覺影像方式捕捉偵測球體、追蹤辨識人體骨架及物體位置，進而生成球路軌跡，因此可在每球投畢後即時自動顯示進球點。球迷最關心的準度，經球團內部同步比對原本隊上使用的監測數據，兩者平均誤差區間不到3公分，可靠度相當高。

光禾感知科技創辦人王友光表示，自2019年底P12球賽發表智慧球場方案，再加上5G頻譜年初競標、年中開台的佈局，陸續有多個球場聯繫要開始進行佈設智慧球場的應用。

雖然遭遇疫情衝擊，但也很快抓住線上應用即將爆發的趨勢，提前開發電子好球帶功能，成為全台首個本土研發上線的科技應用，順利串入電視、網路轉播中。據線上串流平台統計，上半球季的單場比賽同時在線觀看人數已突破66萬人，讓不能進場、甚至是國外的球迷，也能享受智慧球場提供的功能紅利。

另外，光禾感知也創新商業模式，獨家取得AI電子好球帶上方廣告版位及中信兄弟官方APP「兄厲害」的營運權，未來將整合線上轉播及會員經營兩大區塊，搭配AR技術，為現場觀球和在家看轉播的球迷，設計不同的局間互動遊戲或觀賽新功能，目前已有不少企業品牌開始詢問，期望在AR技術應用與接受度越成熟的未來，共同提供球迷們無縫接軌體驗更豐富的觀賽娛樂效果。

(科技)